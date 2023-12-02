Местами будет снег, местами – аномальная температура: погода в Украине 3 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 3 декабря, будет удивительно нестабильной и разной в зависимости от регионов. На Западе и Севере будет снежить, возможны и другие спутники зимней погоды, а на остальных частях температура будет аномально высокой.
Местами отметка термометра будет превышать 10 градусов тепла, что выше климатической нормы. Однако о температурных рекордах речь пока не идет.
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Погода в областях
Синоптики прогнозируют, что 3 декабря на Западе и Севере Украины следует рассчитывать на снег и дождь. Кроме этого, местами возможно налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (ночью на западе страны сильные осадки). В воскресенье ночью и утром в Украине, кроме Запада и Юга, возможно туман.
Температура в северных и западных областях ночью будет достигать 0 – 5 градусов мороза, днем около 0 градусов. В центральных областях ночью прогнозируют 0 – 5 градусов тепла, днем 5 – 10 градусов выше нуля. На остальной территории ночью температура не будет превышать 4 – 9 градусов тепла, днем 10 – 16 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду, местами по стране возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в областных центрах
Киев 0…+2;
Ужгород 0…+2;
Львов -4…-2;
Ивано-Франковск -4...-2;
Тернополь -4...-2;
Черновцы -4...-2;
Хмельницкий -4...-2;
Луцк -4…-2;
Ровно -4…-2;
Житомир +2…+4;
Винница +2…+4;
Одесса +11..+13;
Николаев +12…+14;
Херсон +12…+14;
Симферополь +13…+15;
Кропивницкий +7…+9;
Черкассы +6…+8;
Чернигов 0…+2;
Суммы +1…+3;
Полтава +6…+8;
Днепр +9…+11;
Запорожье +13…+15;
Донецк +12…+14;
Луганск +11…+13;
Харьков +8…+10.
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Укргидрометцентр