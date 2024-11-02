Кое-где специалисты обещают сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода по Украине
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег,
– говорится в сообщении синоптиков.
Согласно обнародованной информации, ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью на Левобережье ожидают порывы скоростью 15 – 20 метров в секунду.
В то же время температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем специалисты прогнозируют 3 – 8 градусов тепла, на юге страны ожидают до 10 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львов ++5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +9...+11
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +6...+8
- Запорожье +7...+9
- Донецк +5...+7
- Луганск +4...+6
- Харьков +4...+6.
Прогноз погоды на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра