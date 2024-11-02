Подекуди фахівці обіцяють сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода по Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг,

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі на Лівобережжі очікують пориви швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень фахівці прогнозують 3 – 8 градусів тепла, на півдні країни очікують до 10 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +6...+8

Львів ++5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +6...+8

Черкаси +5...+7

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +5...+7

Луганськ +4...+6

Харків +4...+6.



Прогноз погоди на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру