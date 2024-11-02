Подекуди фахівці обіцяють сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також До +19 та з невеликими дощами: прогноз погоди на 2 листопада
Якою буде погода по Україні
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг,
– йдеться у повідомленні синоптиків.
Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі на Лівобережжі очікують пориви швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Водночас температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень фахівці прогнозують 3 – 8 градусів тепла, на півдні країни очікують до 10 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львів ++5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +4...+6
- Харків +4...+6.
Прогноз погоди на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру