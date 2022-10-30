Украинские синоптики прогнозируют, что ночью будет дождь только на Левобережье. В то же время, к значительным осадкам готовиться не стоит.
Обратите внимание Тепло и сухо или морозы со снегом: в ноябре на западе Украины будет аномальная погода
Тем временем днем будет небольшой дождь в Донецкой и Луганской областях.
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов, в Прикарпатье, Закарпатье и Одесщине +14...+19 градусов; в северо-восточной части страны ночью +1...+6 градусов тепла, днем +5...+10,
– говорится в сообщении.
В Киевской области прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха прогреется до +10 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +10...+14
Львов – +9...+16
Ивано-Франковск – +9...+18
Тернополь – +8...+15
Черновцы – +10...+18
Хмельницкий – +6...+13
Луцк – +6...+12
Ровно – +7...+12
Житомир – +5...+12
Винница – +6...+12
Одесса – +8...+16
Николаев – +3...+15
Херсон – +3...+15
Симферополь – +8...+13
Кропивницкий – +3...+11
Черкассы – +5...+10
Чернигов – +3...+9
Сумы – +2...+7
Полтава – +2...+10
Днепр – +3...+10
Запорожье – +3...+11
Донецк – +1...+9
Луганск – +2...+10
Харьков – +2...+9
Киев – +4...+11
Прогноз погоды на 31 октября / Карта Sinoptik