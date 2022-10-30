Украинские синоптики прогнозируют, что ночью будет дождь только на Левобережье. В то же время, к значительным осадкам готовиться не стоит.

Обратите внимание Тепло и сухо или морозы со снегом: в ноябре на западе Украины будет аномальная погода

Тем временем днем будет небольшой дождь в Донецкой и Луганской областях.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов, в Прикарпатье, Закарпатье и Одесщине +14...+19 градусов; в северо-восточной части страны ночью +1...+6 градусов тепла, днем +5...+10,

– говорится в сообщении.

В Киевской области прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха прогреется до +10 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +10...+14

Львов – +9...+16

Ивано-Франковск – +9...+18

Тернополь – +8...+15

Черновцы – +10...+18

Хмельницкий – +6...+13

Луцк – +6...+12

Ровно – +7...+12

Житомир – +5...+12

Винница – +6...+12

Одесса – +8...+16

Николаев – +3...+15

Херсон – +3...+15

Симферополь – +8...+13

Кропивницкий – +3...+11

Черкассы – +5...+10

Чернигов – +3...+9

Сумы – +2...+7

Полтава – +2...+10

Днепр – +3...+10

Запорожье – +3...+11

Донецк – +1...+9

Луганск – +2...+10

Харьков – +2...+9

Киев – +4...+11



Прогноз погоды на 31 октября / Карта Sinoptik