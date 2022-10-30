Українські синоптики прогнозують, що вночі дощитиме лише на Лівобережжі. Водночас до значних опадів готуватися не варто.
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Тим часом вдень злегка дощитиме у Донецькій та Луганській областях.
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині +14...+19 градусів; у північно-східній частині країни вночі +1...+6 градусів тепла, вдень +5...+10,
– мовиться у повідомленні.
На Київщині прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря прогріється до +10 градусів.
Погода у містах України
Ужгород – +10...+14
Львів – +9...+16
Івано-Франківськ – +9...+18
Тернопіль – +8...+15
Чернівці – +10...+18
Хмельницький – +6...+13
Луцьк – +6...+12
Рівне – +7...+12
Житомир – +5...+12
Вінниця – +6...+12
Одеса – +8...+16
Миколаїв – +3...+15
Херсон – +3...+15
Сімферополь – +8...+13
Кропивницький – +3...+11
Черкаси – +5...+10
Чернігів – +3...+9
Суми – +2...+7
Полтава – +2...+10
Дніпро – +3...+10
Запоріжжя – +3...+11
Донецьк – +1...+9
Луганськ – +2...+10
Харків – +2...+9
Київ – +4...+11
Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Sinoptik