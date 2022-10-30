Українські синоптики прогнозують, що вночі дощитиме лише на Лівобережжі. Водночас до значних опадів готуватися не варто.

Зауважте Тепло й сухо чи морози зі снігом: у листопаді на Заході України буде аномальна погода

Тим часом вдень злегка дощитиме у Донецькій та Луганській областях.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині +14...+19 градусів; у північно-східній частині країни вночі +1...+6 градусів тепла, вдень +5...+10,

– мовиться у повідомленні.

На Київщині прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря прогріється до +10 градусів.

Погода у містах України

Ужгород – +10...+14

Львів – +9...+16

Івано-Франківськ – +9...+18

Тернопіль – +8...+15

Чернівці – +10...+18

Хмельницький – +6...+13

Луцьк – +6...+12

Рівне – +7...+12

Житомир – +5...+12

Вінниця – +6...+12

Одеса – +8...+16

Миколаїв – +3...+15

Херсон – +3...+15

Сімферополь – +8...+13

Кропивницький – +3...+11

Черкаси – +5...+10

Чернігів – +3...+9

Суми – +2...+7

Полтава – +2...+10

Дніпро – +3...+10

Запоріжжя – +3...+11

Донецьк – +1...+9

Луганськ – +2...+10

Харків – +2...+9

Київ – +4...+11



Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Sinoptik