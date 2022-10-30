В останній місяць осені сильних снігів не прогнозують. Однак мокрий сніг подекуди таки випаде.

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Де у листопаді обіцяють сніг

У південних областях дрібний сніг з дощем можливий 13 – 16 листопада. Температура повітря у ці дні опуститься близько нуля, однак морозу не буде. Лише у Миколаєві стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів.

На Запоріжжі сніг з дощем прогнозують ближче до початку грудня.

У західних областях буде кілька періодів похолодання й снігу. Перший – обіцяють на 14 – 18 листопада. У ці дні вдарять перші морози – -4 градуси. Снігу багато не буде, він швидко розтане. Вдруге похолодання накриє Захід України наприкінці місяця.

У Києві засніжить 13 листопада. Синоптики попередили, що снігу випаде добряче, однак на поверхні землі він не затримається.

У більшості східних та північних областей зимову погоду обіцяють тільки в останні дні осені.

Яка буде погода в Україні взимку

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що зимою найнижча температура повітря становитиме -25 градусів. Такі морози він прогнозує на Сході України. Однак загалом зима буде теплою, а періоди холодів триватимуть не довго.

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