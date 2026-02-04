Жители 4 областей Украины могут оказаться в опасности из-за погоды

Синоптики предупреждают об опасной погоде, которая надвигается на западные области Украины. Из-за метереологических явлений могут быть осложнения движения транспорта.

Поэтому водителей призывают водителей быть особенно осторожными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

О чем предупреждают синоптики?

В Украине 4 февраля объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и гололедицы.

В частности, непогоду ожидают во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Метеорологи предупреждают о скользких дорогах и возможном осложнении движения для транспорта. Поэтому водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и приспособить скорость к условиям на трассах.

Какой погоды ждать в ближайшее время?