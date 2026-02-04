Тому водіїв закликають водіїв бути особливо обережними. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Росія не була до цього готова: як сильні морози змінили війну та хто цим скористався

Про що попереджають синоптики?

В Україні 4 лютого оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь та ожеледицю.

Зокрема, негоду очікують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Метеорологи попереджають про слизькі дороги та можливе ускладнення руху для транспорту. Тому водіїв закликають бути уважними, тримати дистанцію та пристосувати швидкість до умов на трасах.

Якої погоди чекати найближчим часом?