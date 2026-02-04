Поэтому водителей призывают водителей быть особенно осторожными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Россия не была к этому готова: как сильные морозы изменили войну и кто этим воспользовался

О чем предупреждают синоптики?

В Украине 4 февраля объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и гололедицы.

В частности, непогоду ожидают во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Метеорологи предупреждают о скользких дорогах и возможном осложнении движения для транспорта. Поэтому водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и приспособить скорость к условиям на трассах.

Какой погоды ждать в ближайшее время?

  • В ряде областей вскоре будет оттепель после морозов, которые принес антициклон из Арктики. В частности потепление ожидается 5 – 7 февраля, с осадками в виде снега и дождя.
  • В то же время метеоролог Наталья Голеня предупредила, что вскоре после этого новая волна похолодания придет в Украину, поэтому "расслабляться не нужно". Уже с воскресенья, 8 февраля, из Скандинавии к нам снова начнет заходить холодный воздух.