Поэтому водителей призывают водителей быть особенно осторожными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
О чем предупреждают синоптики?
В Украине 4 февраля объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и гололедицы.
В частности, непогоду ожидают во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Метеорологи предупреждают о скользких дорогах и возможном осложнении движения для транспорта. Поэтому водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и приспособить скорость к условиям на трассах.
Какой погоды ждать в ближайшее время?
- В ряде областей вскоре будет оттепель после морозов, которые принес антициклон из Арктики. В частности потепление ожидается 5 – 7 февраля, с осадками в виде снега и дождя.
- В то же время метеоролог Наталья Голеня предупредила, что вскоре после этого новая волна похолодания придет в Украину, поэтому "расслабляться не нужно". Уже с воскресенья, 8 февраля, из Скандинавии к нам снова начнет заходить холодный воздух.