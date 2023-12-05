Почти без осадков и +4 градуса тепла: какой будет погода в Украине 6 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 6 декабря, будет холодно, но сухо. Незначительные осадки в виде дождя прогнозируются в Одесской области, а в Житомирской и Винницкой – небольшой снег.
Да, погода в День святого Николая будет без неприятных сюрпризов. Лишь ночью на некоторых территориях прогнозируется до -9 градусов мороза.
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Какая будет погода в Украине 6 декабря
Погода в среду, 6 декабря, будет достаточно комфортной, ведь синоптики не прогнозируют значительные перепады температуры и осадков. Лишь в Одесской области небольшие дожди, а в Житомирской и Винницкой – небольшой снег. Кроме того, на Западе и Севере местами может быть гололед, поэтому пешеходам и водителям следует быть осмотрительными.
В целом на большинстве территорий Украины столбики термометров днем поднимутся до +2 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области, где пригреет до +4 градусов, и в Закарпатье и в Крыму – до +6 градусов. Вместе с тем на Севере морозно будет и в течение дня. Синоптики прогнозируют, что в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях днем столбики термометров задержатся на отметках от -3 до 0 градусов.
Лишь ночью будут сильные морозы. В большинстве областей температура ночью опустится до -3...-8 градусов мороза. Прохладнее будет во Львовской, Черниговской и Сумской областях, где столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов.
Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный, до 5 – 10 метров в секунду.
Температура в областных центрах
- Киев – 0...-2;
- Ужгород – +4...+6;
- Львов – -1...+1;
- Ивано-Франковск – -1...+1;
- Тернополь – -1...+1;
- Черновцы – 0...+2;
- Хмельницкий – -1...+1;
- Луцк – -1...+1;
- Ровно – -1...+1;
- Житомир – 0...-2;
- Винница – -1...+1;
- Одесса – +2...+4;
- Николаев – 0…+2;
- Херсон – +1...+3;
- Симферополь – +4...+6;
- Кропивницкий – 0…+2;
- Черкассы – -1...+1;
- Чернигов – -3...-1;
- Суммы – -3...-1;
- Полтава – -1...+1;
- Днепр – 0…+2;
- Запорожье – 0…+2;
- Донецк – 0...-2;
- Луганск – -1...+1;
- Харьков – 0...-2.
Точный прогноз погоды в Украине 6 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра