Почти без осадков и +4 градуса тепла: какой будет погода в Украине 6 декабря

5 декабря 2023, 14:34
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Источник:

Укргидрометцентр

В среду, 6 декабря, будет холодно, но сухо. Незначительные осадки в виде дождя прогнозируются в Одесской области, а в Житомирской и Винницкой – небольшой снег.

Да, погода в День святого Николая будет без неприятных сюрпризов. Лишь ночью на некоторых территориях прогнозируется до -9 градусов мороза.

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Какая будет погода в Украине 6 декабря

Погода в среду, 6 декабря, будет достаточно комфортной, ведь синоптики не прогнозируют значительные перепады температуры и осадков. Лишь в Одесской области небольшие дожди, а в Житомирской и Винницкой – небольшой снег. Кроме того, на Западе и Севере местами может быть гололед, поэтому пешеходам и водителям следует быть осмотрительными.

В целом на большинстве территорий Украины столбики термометров днем поднимутся до +2 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области, где пригреет до +4 градусов, и в Закарпатье и в Крыму – до +6 градусов. Вместе с тем на Севере морозно будет и в течение дня. Синоптики прогнозируют, что в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях днем столбики термометров задержатся на отметках от -3 до 0 градусов.

Лишь ночью будут сильные морозы. В большинстве областей температура ночью опустится до -3...-8 градусов мороза. Прохладнее будет во Львовской, Черниговской и Сумской областях, где столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный, до 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах

  • Киев – 0...-2;
  • Ужгород – +4...+6;
  • Львов – -1...+1;
  • Ивано-Франковск – -1...+1;
  • Тернополь – -1...+1;
  • Черновцы – 0...+2;
  • Хмельницкий – -1...+1;
  • Луцк – -1...+1;
  • Ровно – -1...+1;
  • Житомир – 0...-2;
  • Винница – -1...+1;
  • Одесса – +2...+4;
  • Николаев – 0…+2;
  • Херсон – +1...+3;
  • Симферополь – +4...+6;
  • Кропивницкий – 0…+2;
  • Черкассы – -1...+1;
  • Чернигов – -3...-1;
  • Суммы – -3...-1;
  • Полтава – -1...+1;
  • Днепр – 0…+2;
  • Запорожье – 0…+2;
  • Донецк – 0...-2;
  • Луганск – -1...+1;
  • Харьков – 0...-2.


Точный прогноз погоды в Украине 6 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак