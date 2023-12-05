Так, погода у День святого Миколая буде без неприємних сюрпризів. Лише уночі на деяких територіях прогнозують до -9 градусів морозу.
До теми Морози зміцніють: якої погоди чекати на Миколая
Якою буде погода в Україні 6 грудня
Погода у середу, 6 грудня, буде доволі комфортною, адже синоптики не прогнозують значних перепадів температури та опадів. Лише в Одеській області незначні дощі, а в Житомирській та Вінницькій – невеликий сніг. Крім того, на Заході та Півночі місцями може бути ожеледиця, тому пішоходам та водіям варто бути обачними.
Загалом, на більшості територій України стовпчики термометрів вдень підіймуться до +2 градусів тепла. Найтепліше буде на Одещині, де пригріє до +4 градусів, та на Закарпатті й в Криму – до +6 градусів. Разом з тим, на Півночі морозно буде й протягом дня. Синоптики прогнозують, що у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях вдень стовпчики термометрів затримаються на позначках від -3 до 0 градусів.
Лише уночі будуть відчутні морози. У більшості областей температура вночі опуститься до -3...-8 градусів морозу. Прохолодніше буде у Львівській, Чернігівській та Сумській областях, де стовпчики термометрів опустяться до -6...-11 градусів.
Вітер прогнозується південно-східний та східний, до 5 – 10 метрів на секунду.
Температура в обласних центрах
- Київ – 0...-2;
- Ужгород – +4...+6;
- Львів – -1...+1;
- Івано-Франківськ – -1...+1;
- Тернопіль – -1...+1;
- Чернівці – 0...+2;
- Хмельницький – -1...+1;
- Луцьк – -1...+1;
- Рівне – -1...+1;
- Житомир – 0...-2;
- Вінниця – -1...+1;
- Одеса – +2...+4;
- Миколаїв – 0...+2;
- Херсон – +1...+3;
- Сімферополь – +4...+6;
- Кропивницький – 0...+2;
- Черкаси – -1...+1;
- Чернігів – -3...-1;
- Суми – -3...-1;
- Полтава – -1...+1;
- Дніпро – 0...+2;
- Запоріжжя – 0...+2;
- Донецьк – 0...-2;
- Луганськ – -1...+1;
- Харків – 0...-2.
Точний прогноз погоди в Україні 6 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру