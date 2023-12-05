Одягайтеся тепліше, адже на вулиці буде холодно. Так, 5 та 6 грудня очікується до 14 градусів морозу. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Найближчими днями територія України буде перебувати під впливом поля підвищеного тиску. Це забезпечить нам 5 і 6 грудня погоду без опадів у більшості областей. І навіть окремі прояснення можуть бути.

5 та 6 грудня у західних в нічні години 5 – 10 градусів морозу, місцями навіть до -14, а в денні години 0 – 5 градусів морозу,

– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що на решті території вночі 1 – 6 морозу, а вдень від 2 морозу до 4 градусів тепла. У Криму навіть до +8 градусів.

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