Синоптики предупредили жителей региона об опасном метеорологическом явлении. По прогнозам, шквальный ветер на Ивано-Франковщине ожидается до конца дня 8 сентября и 9 сентября.

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На Ивано-Франковщине ожидаются порывы ветра

В областном центре по гидрометеорологии также рассказали подробнее о погоде в регионе.

Температура воздуха в Ивано-Франковске ночью +5 – 7, днем - до +26 – 28. По области ночью +5 – 10, днем +23 – 28. В высокогорье Карпат ночью +3 – 8, днем температура будет колебаться от +15 до +20.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, порывы – 15 – 20 метров в секунду. Синоптики также отметили, что речь идет о первом уровне опасности (желтом).

К слову, в понедельник, 9 сентября, в Украине синоптики прогнозируют кратковременные дожди в некоторых регионах. Кроме этого, обещают также переменную облачность.