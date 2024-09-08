Синоптики попередили жителів регіону про небезпечне метеорологічне явище. За прогнозами, шквальний вітер на Івано-Франківщині очікується до кінця дня 8 вересня та 9 вересня.

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На Івано-Франківщині очікуються пориви вітру

В обласному центрі з гідрометеорології також розповіли детальніше про погоду в регіоні.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі +5 – 7, вдень — до +26 – 28. По області вночі +5 – 10, вдень +23 – 28. У високогір'ї Карпат вночі +3 – 8, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, пориви – 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики також зазначили, що йдеться про перший рівень небезпеки (жовтий).

До слова, у понеділок, 9 вересня, в Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі у деяких регіонах. Крім цього, обіцяють також мінливу хмарність.