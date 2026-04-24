Снег и заморозки посреди апреля: в Укргидрометцентре ответили, можно ли это считать аномалией
- Снег и похолодание в Украине в конце апреля 2026 года не являются типичными, но не уникальными явлениями.
- В этом году они обусловлены холодными воздушными массами с севера Европы.
В конце апреля 2026 года в Украине зафиксировали снег и резкое похолодание в ряде регионов. Синоптики объясняют, что такие погодные явления не являются типичными для этого периода, но и не считаются уникальными.
Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Является ли нынешняя апрельская погода аномальной?
Погодные условия, которые украинцы наблюдают в апреле 2026 года, действительно выходят за пределы климатической нормы для этого периода, однако не являются беспрецедентными.
По словам специалиста, появление снега в конце апреля, особенно в центральных, восточных и южных регионах Украины, считается нетипичным явлением.
Наш отдел агрометеорологии уже определенный такой анализ провел. Что снег, конечно, в конце апреля – в центре, на востоке, на юге Украины – не является нормой. Однако такие погодные условия время от времени все же случаются. Даже в начале мая – некоторые исторические данные такое содержат,
– говорит Птуха.
Основной причиной такой погоды в апреле 2026 года стали нестандартные синоптические процессы. В частности, определяющее влияние имели холодные воздушные массы, которые поступали из северных регионов Европы и вызвали резкое похолодание.
Синоптик оценивает вероятность подобных осадков в виде мокрого снега во второй половине апреля как относительно низкую. По ее данным, такие погодные условия могут наблюдаться примерно два – три раза в 15 – 20 лет, особенно в северных и северо-восточных областях.
Поэтому нынешняя погода является скорее редкой, чем аномальной в полном смысле этого слова. Она вписывается в пределы климатической изменчивости, хотя и значительно отличается от привычных весенних условий.
В каких регионах раньше выпадал снег?
В апреле в Украине резко изменилась погода – часть регионов накрыл снегопад, тогда как другие страдают от сильного ветра и дождей. В частности, снег уже фиксируют в северных и западных областях.
Речь идет о Житомирской и Хмельницкой областях, где осадки в виде снега уже активно покрывали дороги и населенные пункты. В сети публиковали видео, на которых видно, как весенние пейзажи быстро менялись на зимние.
В то же время в большинстве других регионов Украины наблюдалось существенное ухудшение погодных условий. Там царили сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры воздуха.
Последним регионом, где недавно выпадал снег было Прикарпатье. В частности, 12 апреля на горе Поп Иван Черногорский наблюдались сложные погодные условия: мороз, снег, туман.
Сколько дней еще продлится непогода в Украине?
Непогода в Украине сохранится как минимум до конца апреля, а погодные условия будут оставаться нестабильными. По словам синоптика Ивана Семилита, облачность, дожди, местами мокрый снег и порывистый ветер будут определять погоду как в течение этого, так и на следующей неделе.
Он отметил, что существенных изменений в погодных условиях в ближайшее время не ожидается. В частности, периодические осадки прогнозируют уже с 27 апреля. Температура воздуха будет оставаться относительно низкой для этого периода. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9...+14 градусов.
Таким образом, погодная ситуация в Украине будет оставаться прохладной и влажной как минимум до 30 апреля.