После прохладных ночей с температурой до +8 градусов снова возможна жара

В ближайшее время в Украине прогнозируется до +8 градусов в ночное время. Уже после выходных температура воздуха, вероятно, снова начнет повышаться.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью NV.

Когда может вернуться жара?

По прогнозу, 12 – 13 августа ночью температура воздуха будет в пределах +8...+16 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +22...+27 градусов.

Более прохладную погоду, по словам Птухи, стоит ожидать в северных и западных областях. В то же время в центральных и южных регионах будет теплее, а на юге и востоке температура местами может достигать +31 градуса.

В ближайшие несколько дней, 14 – 15 августа, будет преобладать сухая и солнечная погода. При этом новый антициклон не принесет сильной жары, поскольку воздух будет поступать частично с севера. Так, ночью прогнозируют +8...+15 градусов, на юге – до +18 градусов. Днем температура составит +21...+28 градусов, а в Закарпатье потеплеет до +30.

В дальнейшем синоптики видят предпосылки к повышению температуры воздуха.

Есть предпосылки для повышения температурных показателей на следующей неделе. После выходных столбики термометров, скорее всего, будут все чаще пересекать отметку +30,

– рассказала Птуха.

Напомним, в ближайшие дни в Украину не дойдет новая волна сильной жары, которая на этой неделе может охватить Европу. Напротив, ожидается постепенное снижение температуры воздуха в отдельных регионах.