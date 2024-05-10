Ждать ли в мае аномальной жары: когда по-летнему пригреет
Вот и подходит к концу первая декада мая. Она не была такой аномально теплой, как начало апреля. Более того, в части областей даже ударили сильные заморозки.
Когда ждать потепления и будет ли сильная жара в мае, со ссылкой на синоптиков и метеорологов передает 24 Канал.
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Жара в мае будет, или нет
В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 10 мая 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине заморозки и в воздухе 0 – 3 градуса.
Тем временем на Закарпатье и побережье морей 5 – 10 тепла. Днем в Украине 14 – 19, на Юге и Юго-Западе страны местами до +22.
На выходных ночью 3 – 10 тепла, днем 13 – 18. Только на Юге и Закарпатье теплее, – до +21.
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах по меньшей мере до 14 мая жара в Украине не ожидается. Так, только в части областей будет до +22 градусов.
Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух отметила, что согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны.
Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на Юге,
– отметила Балабух.
Добавим, синоптик Игорь Кибальчич ранее писал, что в первой декаде будет ощутимое похолодание. Оно продлится ориентировочно до середины месяца. После температура начнет постепенно повышаться.
Будет ли жарким лето
- Метеоролог также рассказала, что согласно тем расчетам которые есть сейчас, лето в Украине может быть теплым, впрочем, не жарким. Средняя за сезон температура воздуха, вероятно, будет на 1 – 2 градуса превышать норму.
- В течение сезона будут преобладать воздушные массы с Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину. Периоды длительной жаркой погоды маловероятны.
- Также Вера Балабух отметила, что аномально большое количество осадков не прогнозируется. Вероятно, за сезон выпадет в пределах климатической нормы.
- Кстати, наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. Именно в течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением, подытожила эксперт.