Будет ли аномальное тепло в апреле

На выходных в Украину пришло резкое потепление. Ударили заморозки, местами даже до -9 градусов. Также во многих областях выпал снег.

Но возможно ли, что апрель в Украине все же будет аномально теплым, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Узнайте также Когда придет потепление и будет ли оно резким

Погода в Украине

Синоптик отметила, что по предварительным оценкам именно по месячным прогнозам, апрель в Украине ожидается все же немного выше климатической нормы. В то же время отметила, что все зависит от того, какой будет вторая половина месяца, – будут ли потом гораздо более высокие значения.

Пока об этом не можем говорить. Видим, что пока все идет в таких достаточно сдержанных пределах. Кое-где, возможно, даже будут ниже климатической нормы показатели именно для первой декады. Все зависит от второй половины апреля,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в апреле ожидается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.