Будет ли еще в Украине значительное потепление

В последнюю неделю осени в Украине ожидается относительно устойчивая погода с температурой в пределах климатической нормы. Впрочем, без морозов и снега не обойдется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Потепление в Украине

По прогнозу Кибальчича, в связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с северных широт, в первой половине недели ожидается низкая температура на фоне области повышенного давления.

Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2 – 4 градуса,

– отметил метеоролог.

В то же время Игорь Кибальчич добавил, также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем.

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Погода на неделю 25 ноября – 1 декабря