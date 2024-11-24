Будет ли еще в Украине значительное потепление
В последнюю неделю осени в Украине ожидается относительно устойчивая погода с температурой в пределах климатической нормы. Впрочем, без морозов и снега не обойдется.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Потепление в Украине
По прогнозу Кибальчича, в связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с северных широт, в первой половине недели ожидается низкая температура на фоне области повышенного давления.
Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2 – 4 градуса,
– отметил метеоролог.
В то же время Игорь Кибальчич добавил, также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем.
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Погода на неделю 25 ноября – 1 декабря
- В понедельник, 25 ноября, ночью -1 – -6 градусов, днем -2 – +3. Однако на крайнем Западе +3 – +8 градусов. Кстати, по прогнозу Кибальчича, под влиянием антициклона на всей территории Украины осадков не ожидается. Ночью и утром в центральных и южных областях местами возможен туман.
- Во вторник ночью -2 – -7 градусов, днем -2 – +3, на крайнем Западе +4 – +9.
- В среду, 27 ноября, температура воздуха ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +3. На Западе 0 – +5 и +3 – +8 градусов соответственно.
- В четверг ночью -3 – +2 градуса. Днем +1 – +6, в оккупированном Крыму до +8 градусов.
- В пятницу, 29 ноября, температура воздуха ночью -2 – +3 градуса, днем +1 – +6. На Юге +5 – +10 градусов.
- В субботу, последний день осени, ночью -1 – +4 градуса, днем 0 – +5 градусов. В центральных и южных областях +6 – +11 градусов.
- В воскресенье, 1 декабря, температура воздуха ночью -1 – +4 градуса, днем +1 – +6. В южных областях и Крыму +4 – +9 градусов.