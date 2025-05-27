Но возможно ли еще снижение температуры в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Непогода накроет несколько областей: где и когда будут сильные дожди, грозы, град и шквалы

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, 28 мая в Украине, кроме Востока, умеренные дожди, но на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем и в Житомирской и Киевской областях значительные осадки.

Далее, 29 – 30 мая, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Также местами грозы.

В ближайшие трое суток, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 28 мая днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15 – 20 метров на секунду.

На Западе ночью +7 – +13 градусов, днем +13 – +19 градусов. Между тем на остальной территории Украины ночью уже +12 – +18 градусов, днем +18 – +24, а на Востоке и Юго-Востоке до +27 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 31 мая в части областей также будут кратковременные дожди. Кое-где лишь небольшие осадки. Ночью +11 – +15, днем +19 – +26 градусов.

В первый день лета дожди, вероятно, будут во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Температура воздуха 1 июня ночью ожидается в пределах +9 – +16 градусов, днем от +19 до +27 градусов.

Поэтому как минимум до конца недели резкое изменение погода в Украине не ожидается. Похолодания уже не будет, только небольшие колебания температуры.

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Погода на июнь

Средняя месячная температура воздуха в июне в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16. Это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Ожидаемое месячное количество осадков 45–82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра, что в пределах (80–120%) нормы.

Интересно! Ранее в июне фиксировали заморозки. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3–-3,4 градуса, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.