Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 28 мая

В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях 28 мая будут значительные дожди. Днем в Карпатах и на Левобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Обратите внимание! Такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Штормовое предупреждение на 28 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

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