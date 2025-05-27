Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 28 мая

В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях 28 мая будут значительные дожди. Днем в Карпатах и на Левобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Обратите внимание! Такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Штормовое предупреждение на 28 маяШтормовое предупреждение на 28 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Непогода в Украине

  • По территории Львовщины до конца суток 27 мая местами гроза, град, шквал 15 – 20 метров в секунду. Во Львове гроза до конца суток.
  • В течение суток 28 мая в Ивано-Франковске и области значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше), порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду, гроза, град (6 – 19 миллиметров).
  • В Хмельницкой области ночью и утром 28 мая значительный дождь.
  • На Харьковщине утром и днем 28 мая порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
  • В Запорожской области в течение суток 28 мая ожидаются грозы.
  • На Херсонщине ночью и утром 28 мая туман, видимость 200 – 500 метров в секунду.