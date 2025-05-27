Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Штормове попередження на 28 травня
У Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях 28 травня будуть значні дощі. Удень в Карпатах і на Лівобережжі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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Зверніть увагу! Така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.️
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Штормове попередження на 28 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Негода в Україні
- По території Львівщини до кінця доби 27 травня місцями гроза, град, шквал 15 – 20 метрів на секунду. У Львові гроза до кінця доби.
- Протягом доби 28 травня в Івано-Франківську та області значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше), пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду, гроза, град (6 – 19 міліметрів).
- У Хмельницькій області вночі та вранці 28 травня значний дощ.
- На Харківщині вранці та вдень 28 травня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- У Запорізькій області впродовж доби 28 травня очікуються грози.
- На Херсонщині вночі та вранці 28 травня туман, видимість 200 – 500 метрів на секунду.