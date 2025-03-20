Какой будет погода в ближайшие трое суток – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Так, по прогнозу синоптиков, 21 – 22 марта, осадков в Украине не будет. Ночью и утром пятницы местами туман.

Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, днем +11 – +16. Однако, в Карпатах -2 – -8 градусов и +6 – +12 соответственно.

Ночью воскресенья преимущественно без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и Северо-Востоке пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, местами небольшой дождь. Ночью +4 – -1 градус, днем +8 – +14.

Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5 – 12 метров в секунду. Однако, днем 23 марта в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В Укргидрометцентре также отмечали, что 21 марта в воздушных пространствах над Украиной продолжит хозяйничать поле высокого атмосферного давления. Оно обусловит спокойную погоду на завершение рабочей недели.

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Прогноз погоды на 21 – 23 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра