Якою буде погода в найближчі три доби – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Так, за прогнозом синоптиків, 21 – 22 березня, опадів в Україні не буде. Вночі та вранці п'ятниці подекуди туман.

Температура повітря вночі від +2 до -3 градусів, удень +11 – +16. Однак, у Карпатах -2 – -8 градусів і +6 – +12 відповідно.

Вночі неділі переважно без опадів. Тільки на Закарпатті, Прикарпатті й Північному Сході пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, подекуди невеликий дощ. Вночі +4 – -1 градус, удень +8 – +14.

Вітер південно-західний з переходом на східний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, удень 23 березня в західних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

В Укргідрометцентрі також зазначали, що 21 березня в повітряних просторах над Україною продовжить господарювати поле високого атмосферного тиску. Воно зумовить спокійну погоду на завершення робочого тижня.

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Прогноз погоди на 21 – 23 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру