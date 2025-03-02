Будет ли резкое потепление уже в ближайшие дни: прогноз погоды на неделю

В первой декаде марта в Украине ожидается настоящая весенняя погода. Будет тепло и солнечно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Потепление в Украине

Вследствие установления над Центральной и Восточной Европой области высокого давления, а еще поступления с юго-запада теплого воздуха в течение всей недели в Украине существенно повысится температура воздуха, особенно на Западе и Юге, отметил Кибальчич.

Также, по прогнозу метеоролога, осадков практически не предвидится, а ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы, отметил Кибальчич.

В понедельник, 3 марта, ночью на Юге пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также небольшой снег возможен местами на севере Левобережья. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -4 – +1, днем +1 – +6. В Одесской области и крайнем Западе до +11.

Во вторник на всей территории Украины тепло и сухо. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, днем на Севере и Западе местами порывы 15 – 17 метров на секунду, на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -3 – +2, днем +4 – +9, в южных и западных областях +10 – +12.

Ожидается, что в среду, 5 марта, также сохранится теплая погода без осадков. Ночью и утром на Западе и Юге возможен туман. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью на Севере и Востоке местами возможны порывы, 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью в пределах -1 – +4, днем +5 – +10. На Юге, Западе и местами в центральных областях +11 – +16.

В четверг погоду в Украине будет продолжать определять гребень высокого давления с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью в пределах 0 – +5 градусов, днем +9 – +14. На Юге, Западе и местами в центральных областях +15 – +18.

В пятницу, 7 марта, на всей территории Украины ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +1 – +6, днем +12 – +17, в Одесской области местами до +20 градусов.

По прогнозу Кибальчича, в субботу по всей Украине продолжится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +1 – +6, днем +12 – +17.

В воскресенье, 9 марта, по причине влияния молодого антициклона с северо-востока, в Украине, по-прежнему, ожидается сухая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ветер восточный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +1 – +6, днем +11 – +16, на Севере и Востоке +6 – +11 градусов.