Ни одного солнечного дня накануне лета: насколько еще в Украине затянется облачная погода

На этой неделе в части областей Украины идут кратковременные дожди. Кое-где даже с грозой. Вероятно, полностью солнечных дней в ближайшее время еще не будет.



По прогнозу синоптиков, 25 мая дожди ожидаются по всей территории Украины. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Почти всю Украину накроют дожди, местами с грозой: когда и где усилятся осадки

Полностью солнечных дней еще не будет

Заметим, что дожди будут кратковременными. Так что о затяжных ливнях речь не идет.

Местами грозы, лишь 26 — 27 мая в северных областях, 27 мая также и на Западе страны без осадков,

— отметили в Укргидрометцентре.

В большинстве своем на территории нашего государства будет облачно с прояснениями. Местами переменная облачность. Так что совершенно солнечных дней по меньшей мере до воскресенья еще не будет.

Тем временем температура воздуха 25 —27 мая ночью будет достигать +11...+16 градусов. В западной части государства прохладнее — только +8...+13.

Днем в Украине пригреет до 21 — 26 градусов тепла. Впрочем, в субботу на Западе и Севере только +17...+22.

Читайте также Каким будет лето в Украине или ждать значительной жары: прогнозы экспертов

Прогноз погоды на 25 мая / Скриншот из Укргидрометцентра