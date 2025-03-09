Будет ли резкое изменение погоды в Украине: прогноз на неделю

В ближайшие дни в Украине будет аномально тепло. Впрочем, на этой неделе ожидаются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю

В ближайшие дни по всей Украине будет аномально теплая погода. Однако атмосферное давление начнет постепенно снижаться, поэтому во второй половине недели начнутся дожди различной интенсивности в большинстве областей. В отдельных населенных пунктах также ожидаются грозы. Ночью и утром местами туман.

В понедельник, 10 марта, тепло и без осадков. Ветер южного/юго-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +1 – +6 градусов, днем +11 – +16, на Западе местами +17 – +20 градусов.

Во вторник продолжится период аномально теплой и сухой погоды. Только на Западе атмосферные фронты из Центральной Европы принесут местами кратковременные дожди. Ветер по всей Украине южного направления, 7 – 12 метров на секунду, днем местами до 15 – 20 метров на секунду. Ночью на Левобережье -1 – +4, на Правобережье +5 – +10 градусов. Днем +13 – +18, но на юге, Киевской области и в центральной части +18 – +20.

В среду, 12 марта, в западных, центральных и северных областях пройдут кратковременные небольшие дожди, днем в западной части местами с грозами. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +5 – +10 градусов, днем +13 – +18 градусов, на юге до +20.

В четверг ночью на Западе, Севере и местами на Востоке, местами восточных областях, днем на Юге (кроме Крыма) пройдут кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +5 – +10, днем +14 – +19, в Крыму уже +20 – +23 градуса.

По прогнозу Кибальчича, в пятницу на всей территории Украины ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Днем на Западе местами грозы. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +12 – +17, на крайнем Западе +7 – +12.

В субботу, 15 марта, местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, при грозах порывистый. Ночью +5 – +10, днем +11 – +16. Однако на Севере и Западе прохладнее, в частности, ночью -1 – +4, днем +5 – +10 градусов.

В воскресенье ночью на Востоке, Юге и Западе ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем в западных, южных и центральных областях под влиянием активного южного циклона умеренные, местами значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +5 – +10, днем +10 – +15 градусов. В западных и северных областях ночью -2 – +3, днем +5 – +10.