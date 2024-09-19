На этой неделе Украина находится под влиянием антициклонов. В большинстве областей прогнозировали сухую и малооблачную погоду.

Будут ли дожди и грозы на выходных, накануне рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сделал прогноз погоды на неделю.

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Погода на выходные

Кибальчич писал, что в субботу, 21 сентября, под влиянием антициклона по всей Украине ожидается солнечная погода. Без осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +10 – +15 градусов, лишь на побережье морей до +16 – +18 градусов. Днем в Украине +23 – +28 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, сохранится малооблачная и сухая погода по всей территории Украины,

– отметил синоптик.

Добавил, что ветер будет северный, 3 – 8 градусов в секунду. Кстати, воскресенье также будет довольно-таки теплым. Как и в субботу, ночью +10 – +15 градусов, на побережье морей +16 – +18. Днем в Украине +23 – +28 градусов.