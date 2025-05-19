Аномальный холод: будут ли еще заморозки и снег в Украине

До лета осталось уже менее чем 2 недели. Впрочем, в ближайшие дни в Украине ожидается аномально холодная погода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Заморозки и снег в Украине

Метеоролог писал, что в первой половине недели под влиянием холодной воздушной массы и циклонической деятельности, в большинстве регионов прогнозируется аномально холодная погода с обильными дождями. Кое-где они будут сопровождаться грозой и порывистым ветром.

Резкое потепление в Украине еще не ожидается. Только с середины недели, ближе к выходным температура воздуха постепенно повысится, особенно в южных и восточных областях.

В то же время метеоролог отметил, что наиболее прохладная погода сохранится в западных и северо-западных регионах.

По прогнозу Кибальчича, заморозков, вероятно, уже не будет. Впрочем, еще возможен мокрый снег. Впрочем, он ожидается только в Карпатах.

В понедельник, 19 мая, ночью +2 – +8 градусов, но в центральных и южных областях +8 – +13. Днем в Украине +12 – +18 градусов, только в Карпатском регионе +7 – +12.

В среду, 21 мая, ночью +3 – +10 градусов, днем +18 – +23 градуса.

В четверг, 22 мая, ночью +7 – +12 градусов, днем +19 – +24 градуса.

В пятницу, 23 мая, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов, днем +20 – +25 градусов. В Крыму и на Юге уже может пригреть до +23 – +28 градусов. Прохладнее всего на крайнем Западе, в частности, +12 – +17 градусов.

В субботу, 24 мая, температура воздуха в северных и западных регионах +3 – +8 градусов, днем +10 – +16. Тем временем на остальной территории +10 – +15 градусов ночью и уже +23 – +28 в дневные часы.

В воскресенье, 25 мая, ночью в западных областях +7 – +12, в остальных регионах +11 – +16 градусов. Днем в Украине +18 – +23, только на Юго-Востоке и в Крыму +24 – +29 градусов.