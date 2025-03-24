Будут ли еще морозы и снег в Украине

Несколько дней подряд в Украине будут осадки, кое-где значительные. Так что перед выходом из дома не забудьте прихватить зонтик.

Но ждать ли еще снега и мороза до конца марта, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Дожди в Украине: когда и как долго будут, или ждать сильных ливней

Погода в Украине

Кибальчич прогнозировал, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины погодные условия ощутимо изменятся. Все из-за развития циклонической деятельности и активизации атмосферных фронтов.

Так, погода в Украине станет более неустойчивой. Кое-где пройдут осадки различной интенсивности, также временами будет усиление ветра и кратковременный туман.

Однако температура сохранится на довольно-таки высоком уровне. Существенные колебания не ожидаются. Будет превышение климатической нормы на 4 – 7 градусов по всей Украине, отметил метеоролог.

В понедельник в западных, днем и кое-где в северных областях будут дожди. В Карпатах и на Закарпатье местами осадки будут значительными. Никакие морозы не ожидаются. Ночью +2 – +8, днем +9 – +14 градусов. В южных областях и на Прикарпатье местами +12 – +17 градусов.

Во вторник неустойчивая и дождливая погода будет удерживаться в западных и северных дождях. Также небольшие дожди пройдут и восточных и Полтавской. Тем временем в южных преимущественно без осадков. Ночью +3 – +8, днем +8 – +14, а в южных областях и Крыму уже +16 – +21 градус.

Ночью среды в восточных областях, днем на Западе небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах – преимущественно без осадков. Ночью +2 – +7, в северных областях около 0 градусов. Днем пригреет до +12 – +17 градусов, на юге Одесской области и в Крыму местами до +20 градусов.

В четверг в западных и северных областях снова дожди. Между тем на остальной территории Украины без существенных осадков. В Карпатах пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +5 – +10 градусов, днем +13 – +18. Однако на Западе +7 – +12, в Крыму местами уже +20 – +23 градуса.

В пятницу ожидаются дожди в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях. В Карпатах осадки в основном будут в виде мокрого снега. Ночью уже +6 – +11, днем +14 – +21 градус. Только на Западе ночью -1 – +4 градуса, днем +7 – +12 градусов.

В субботу на Западе и Одесской области небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в Украине +3 – +8 градусов, днем +13 – +18, в Крыму местами +19 – +23.

В воскресенье дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях. Между тем в западных и восточных преимущественно без осадков. Ночью +6 – +11 градусов, днем +12 – +18.