Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В четверг, 19 июня, в Черниговской и Сумской областях, днем и на Востоке, Закарпатье и в Карпатах местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза. Между тем на остальной территории – без осадков.
Ночью +13 – +18 градусов, на побережье морей до +21 градуса. Днем +25 – +30 градусов, на Западе и Севере +20 – +25.
В четверг и пятницу, 20 – 21 июня, в Украине, кроме большинства западных областей, ожидается кратковременный дождь. Ночью +8 – +13 градусов, днем +16 – +22 градуса. На Юге ночью +13 – +18, днем +21 – +26 градусов.
В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 19 июня местами на Юге и Востоке, 20 июня в Украине, кроме Закарпатья и Юго-Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 19 – 21 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Прогноз на месяц
В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
Ожидаемое месячное количество осадков 45 – 82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 миллиметра. Это в пределах нормы (80 – 120%).
Интересно, что ранее в июне фиксировали заморозки. Так, абсолютный минимум температуры воздуха в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, а также горных районах местами 0,3–-3,4 градуса, на высокогорье Карпат до -5 градусов.