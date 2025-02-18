Будут ли в Украине морозы до -30 градусов

В Украине ощутимо похолодало. Кое-где температура воздуха снизились до -20 градусов. Также идет снег.

Но будет ли усиление морозов до -30 градусов уже на этой неделе, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Будут ли сильные морозы в феврале

Метеоролог прогнозировал, что 18 февраля на всей территории нашего государства ожидается холодная погода без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -8 – -13 градусов, но на Севере, Востоке и в Карпатах -14 – -19 градусов, местами до -21. Днем -2 – -7, на Юге и Закарпатье -2 – +3 градуса.

Ожидается, что ночью среды тоже будет без существенных осадков. Днем на Западе и местами Севере возможен небольшой снег. Ночью -7 – -12 градусов, но в северных и восточных областях, а также в Карпатах -13 – -19. днем -1 – -6. На Юге и Закарпатье -3 – +2 градуса.

В четверг на Севере, Юге и в центральных областях ожидается небольшой снег. На остальной территории Украины – без существенных осадков. Ночью -5 – -10, на Востоке и в Карпатах -11 – -16. Днем -1 – -6, на Юге и Западе -3 – +2 градуса.

В пятницу без существенных осадков в большинстве регионов. Только ночью в Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура в пределах -6 – -11 градусов. Тем временем в северных, восточных областях и в Карпатах -11 – -16 градусов. Днем -2 – -7. На Западе и Юге -4 – +11.

По прогнозу Кибальчича, на выходных, 22 – 23 февраля, в Украине сохранится морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь.

Ожидается, что температура воздуха ночью будет достигать -7 – -12 градусов, в северных и восточных -12 – -18. Ночью 23 февраля местами и до -20 градусов. Днем -2 – -8, в южных и западных областях -3 – +2 градуса.

Поэтому сильные морозы -30 градусов и более в Украине пока не ожидаются.