Будут ли сильные снегопады или ливни в ближайшие дни

В субботу в Украине значительно ухудшилась погода. В части областей уже выпал снег. Также кое-где идут дожди.

Но ждать ли сильных осадков – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег и дожди в Украине

Наталья Птуха рассказывала, что на выходных активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях с переходом в снег.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской области временно образуется снежный покров. Впрочем, максимум до 10 градусов.

Синоптик отмечала, что 15 марта в западных областях сильный дождь, местами с мокрым снегом. В северных, днем и в центральных, умеренные дожди. На остальной территории пока без осадков.

В воскресенье на Западе и Севере возможен умеренный мокрый снег и дождь. В центральных и в большинстве южных областей также пройдут дожди. Тем временем на остальной территории осадков не будет.

В понедельник, 17 марта, возможен небольшой снег и мокрый снег, на Юге и Востоке – с дождем. Синоптик заметила, что уже будет перемещаться атмосферный фронт.

Циклон, который 15 – 16 марта формирует погоду, отойдет. Зато с северо-запада будет двигаться атмосферный фронт, что может вызвать 17 числа небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

Далее, 18 – 19 марта, существенных осадков не будет, впрочем, довольно-таки прохладно. С 20 марта ожидается усиление антициклона, погоду без осадков и постепенное, достаточно медленное повышение температуры.

Кстати, месячное количество осадков в марте ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров (в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра), что меньше нормы.