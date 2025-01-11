Осадки накроют всю Украину: будут ли сильные снегопады или ливни в ближайшие дни

В последний день недели по всей Украине ожидаются осадки. Кое-где налипание снега, а на дорогах гололедица.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на Западе, днем и на Севере и в большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, мокрый снег, в Карпатах – умеренный.

Ночью 12 января на Юго-Востоке мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. Тем временем на остальной территории Украины без существенных осадков.

Прогноз погоды на 12 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Далее, 13 – 14 января, в Украине уже преимущественно без осадков. Только ночью понедельника местами слабый снег.

В ближайшие трое суток на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, западный, 5 – 12 метров в секунду.

Ночью -1 – -8 градусов, однако, 13 января на Юге еще около 0 градусов. Днем от -3 до +3 градусов, но 12 и 13 января на Юге 0 – +6 тепла.

