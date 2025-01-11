Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

За прогнозом синоптиків, у неділю на Заході, вдень і на Півночі та в більшості центральних областей очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у Карпатах – помірний.

Вночі 12 січня на Південному Сході мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території України без істотних опадів.

Прогноз погоди на 12 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, 13 – 14 січня, в Україні вже переважно без опадів. Тільки вночі понеділка місцями слабкий сніг.

У найближчі три доби на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, західний, 5 – 12 метрів на секунду.

Вночі -1 – -8 градусів, однак, 13 січня на Півдні ще близько 0 градусів. Вдень від -3 до +3 градусів, але 12 і 13 січня на Півдні 0 – +6 тепла.

