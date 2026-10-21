Синоптик назвал дату похолодания в Украине и предупредил о заморозках

В Украине до конца октября продержится "бабье лето". Однако в конце месяца начнется постепенное похолодание, а на севере страны возможны ночные заморозки.

Как будет меняться погода, рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает "Телеграф".

Когда ожидать понижения температуры

По прогнозу метеоролога, в третьей декаде октября будут преобладать восточные и юго-восточные ветры. Благодаря этому температурные показатели будут оставаться на несколько градусов выше климатической нормы.

Существенных осадков в большинстве областей не ожидается, однако на Правобережье периодически будут образовываться туманы, которые ухудшат видимость на дорогах. Лишь в западных регионах 22 – 23 и 26 – 27 октября возможны небольшие, местами умеренные дожди и морось.

21 октября в ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +7…+13 градусов, а днем поднимутся до +13…+18 градусов. Более прохладная погода ожидается на севере Левобережья, где температура составит +9…+14 градусов.

В дальнейшем, до 25 октября, ночью ожидается +6…+12 градусов, а днем воздух прогреется до относительно комфортных +14…+20 градусов. "Исключением станет Запад Украины, где 23 октября температура из-за облачности опустится до +8…+13 градусов", – отметил метеоролог.

Постепенное похолодание, по данным Кибальчича, ожидается с 26 октября. Поэтому до конца месяца ночная температура составит +1…+7 градусов. В северных регионах Украины местами возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Несмотря на ночное похолодание, днем температура сохранится на уровне +11…+16 градусов. Теплее всего будет в Крыму, где столбики термометров местами достигнут отметки +17…+19 градусов.

Напомним, до конца текущей недели в большинстве областей Украины дожди прекратятся и установится сухая погода. Осадки пройдут благодаря приходу антициклона Gerhard, а ветры будут нести хорошо прогретый воздух с Балкан и из Средиземноморья.