Як змінюватиметься погода, розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає "Телеграф".

Коли чекати на зниження температури

За прогнозом метеоролога, у третій декаді жовтня переважатимуть східні та південно-східні вітри. Завдяки цьому температурні показники залишатимуться на кілька градусів вищими за кліматичну норму.

Суттєвих опадів у більшості областей не очікується, однак на Правобережжі періодично утворюватимуться тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Лише у західних регіонах 22 – 23 та 26 – 27 жовтня можливі невеликі, місцями помірні дощі та мряка.

21 жовтня в нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7…+13 градусів, а вдень піднімуться до +13…+18 градусів. Прохолоднішим день очікується на півночі Лівобережжя, де температура становитиме +9…+14 градусів.

Надалі, до 25 жовтня, вночі очікується +6…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до відносно комфортних +14…+20 градусів. "Винятком стане Захід України, де 23 жовтня температура через хмарність опуститься до +8...+13 градусів", – зазначив метеоролог.

Поступове похолодання, за даними Кібальчича, очікується з 26 жовтня. Відтак і до кінця місяця нічна температура становитиме +1…+7 градусів. У північних регіонах України місцями можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

Попри нічне похолодання, у денні години втримаються +11…+16 градусів. Найтепліше буде в Криму, де стовпчики термометрів подекуди сягатимуть позначок у +17…+19 градусів.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня у більшості областей України припиняться дощі та встановиться суха погода. Опади минуть завдяки надходженню антициклону Gerhard, а вітри нестимуть добре прогріте повітря з Балкан та Середземномор'я.