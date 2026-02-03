Очередная волна похолодания: как долго будет морозная погода в Украине

В Украине началась третья волна похолодания. Она продержит сильные морозы в начале февраля, в частности в северо-западных и части центральных областей.

Резких изменений погоды пока не прогнозируют, однако постепенно идет тенденция к потеплению. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "КИЕВ24".

Каких морозов ждать вскоре?

Наталья Птуха не исключает, что такие морозы, как в первые дни февраля, могут стать последними в этом году. В то же время температура будет колебаться в течение месяца, а зимняя погода быстро не отступит.

В общем там практически вся первая декада февраля у нас будет, преимущественно, с отрицательными значениями температуры, хотя уже и тенденция будет идти к повышению,

– объяснила Птуха.

Синоптик прогнозирует, что в северных, западных и части центральных областей среднемесячная температура в феврале будет в пределах нормы – от -4 до +2 градусов. На Юге показатели могут быть даже на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

По данным Укргидрометцентра, ослабления морозов стоит ожидать примерно 4 – 5 февраля. Потепление начнется с западных и юго-западных областей.

Какую погоду прогнозируют в феврале?