Экстремальная жара накроет одну из областей Украины: метеоролог сказал, какую и когда

В одной из областей Украины уже вскоре сильно пригреет. Так, ожидается экстремальная жара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua

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Где будет сильная жара на выходных, 12 – 13 июля?

По прогнозу Кибальчича, 12 – 13 июля во многих областях будут наблюдаться температурные контрасты и грозовые ливни.

Метеоролог отметил, что под влиянием области повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно жаркая и солнечная погода. Однако на Левобережье малоподвижный атмосферный фронт и линии неустойчивости станут причиной грозовых дождей, которые днем и вечером местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

Экстремально жаркая погода установится на Луганщине, а наиболее комфортные температурные показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит свежая и более влажная воздушная масса атлантического происхождения,

– отметил Кибальчич.

Также уточнил, что в воскресенье в Луганской области воздух может прогреться до +38 – +40 градусов. Именно там будет жарко на этих выходных.

Важно! Ранее метеоролог объяснял, что речь идет о температуре, которую измеряют в тени на высоте 2 метра от поверхности земли.



Конечно, что под прямыми солнечными лучами, а еще в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может быть выше.