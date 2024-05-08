Где и когда ждать осадков в мае, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, также сказал, когда потеплеет.
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Синоптик писал, что в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы, в результате чего температура воздуха существенно снизится везде, особенно в северных, центральных и восточных областях.
Так, здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами и в воздухе до -4 градусов. Постепенное повышение температуры воздуха и стабилизация погоды начнется только на выходных.
В четверг, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут дожди, в высокогорье с мокрым снегом,
– спрогнозировал Кибальчич.
Также отметил, что ветер будет северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, в южной части и Крыму днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Температура ночью 5 – 10 тепла, на Севере 1 – 6 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 4 градуса мороза. Днем в Украине 10 – 17 градусов тепла.
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Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы
- Повышение температуры воздуха в холодный период, особенно минимальной, приводит к тому, что осадки выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега, а устойчивый снежный покров образуется редко.
- "Дальнейший рост температуры воздуха будет приводить к тому, что эти процессы будут усиливаться и снежные зимы станут для нас редкостью", – отметила Вера Балабух.