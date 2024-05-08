Де і коли чекати опадів у травні, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, також сказав, коли потепліє.

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Синоптик писав, що в середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси, внаслідок чого температура повітря суттєво знизиться всюди, особливо у північних, центральних та східних областях.

Так, тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не тільки на ґрунті, але подекуди й у повітрі до -4 градусів. Поступове підвищення температури повітря та стабілізація погоди розпочнеться лише на вихідних.

У четвер, 9 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть дощі, у високогір'ї з мокрим снігом,

– спрогнозував Кібальчич.

Також зазначив, що вітер буде північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, у південній частині та Криму вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Температура вночі 5 – 10 тепла, на Півночі 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 4 градуси морозу. Вдень в Україні 10 – 17 градусів тепла.

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До речі, раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що у травні в деяких районах, особливо на Заході, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг.

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