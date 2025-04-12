Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В последующие трое суток в Украине уже будет преимущественно без осадков. Только ночью 13 апреля на Юго-Востоке еще пройдет небольшой мокрый снег. Днем 14 – 15 апреля на Западе местами небольшой дождь.

Ночью и утром воскресенья в Украине, в понедельник на Юге местами туманы. Днем 14 и 15 апреля в большинстве северных, Винницкой и Хмельницкой областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 13 апреля заморозки в воздухе 0 – -5 градусов, днем +10 – +15, а на Западе даже +18 градусов. Далее, 14 – 15 марта, ночью уже +1 – +8 градусов. Однако в ночь на воскресенье в Украине, кроме западных областей, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Днем +13 – +20 градусов.

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Прогноз погоды на 13 – 15 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Добавим, ранее представитель Укргидрометцентра рассказывала, что в субботу в западных областях будет более высокая температура. В воскресенье большая часть Украины почувствует, что весенняя погода возвращается.

Кроме того, на выходных постепенно будут прекращаться осадки, ведь повысится атмосферное давление.

Наталья Птуха также отмечала, что следующая неделя уже обещает быть с весенними, довольно-таки классическими, комфортными температурами.

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Интересно! По предварительному прогнозу синоптиков, температура в мае ожидается несколько выше климатической нормы. Впрочем, все зависит от погоды во второй половине месяца, отмечала Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.



Кстати, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в апреле, достигает +26 – +33 градусов, в горных районах +21 – +22 градуса.