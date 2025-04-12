Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

У наступні три доби в Україні вже буде переважно без опадів. Тільки вночі 13 квітня на Південному Сході ще пройде невеликий мокрий сніг. Удень 14 – 15 квітня на Заході місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці неділі в Україні, у понеділок на Півдні подекуди тумани. Удень 14 та 15 квітня у більшості північних, Вінницькій і Хмельницькій областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 13 квітня заморозки в повітрі 0 – -5 градусів, удень +10 – +15, а на Заході навіть +18 градусів. Далі, 14 – 15 березня, вночі вже +1 – +8 градусів. Однак, у ніч на неділю в Україні, крім західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Удень +13 – +20 градусів.

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Прогноз погоди на 13 – 15 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Додамо, раніше представниця Укргідрометцентру розповідала, що в суботу у західних областях буде вища температура. У неділю більша частина України відчує, що весняна погода повертається.

Окрім того, на вихідних поступово будуть припинятися опади, адже підвищиться атмосферний тиск.

Наталія Птуха також зазначала, що наступний тиждень уже обіцяє бути з весняними, досить-таки класичними, комфортними температурами.

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Цікаво! За попереднім прогнозом синоптиків, температура у травні очікується дещо вищою за кліматичну норму. Утім, все залежить від погоди у другій половині місяця, наголошувала Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.



До речі, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає +26 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22 градуси.