Будет лить несколько дней подряд: в каких областях будут дожди, грозы и град на этой неделе

До конца мая в Украине ожидается неустойчивая погода под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Будут идти дожди, грозы, шквалы, а местами и град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю

В течение недели в большинстве регионов будут дожди. Кое-где значительные, с грозами и шквалистым усилением ветра.

Кстати, температура будет неравномерно распределяться по территории нашего государства. Запад будет находиться в холодной воздушной массе, поэтому средние температурные показатели ожидаются на 4 – 7 градусов ниже климатической нормы.

Теплее всего будет на Юго-Востоке. Туда будут поступать теплые воздушные потоки из Кавказского региона и Средней Азии.

Во вторник, 27 мая, влажная и неустойчивая погода ожидается в западных, южных и Киевской областях. Кроме того, днем будут кратковременные дожди с грозами в центральных регионах. На Востоке и Северо-Востоке без существенных осадков.

Ветер на Левобережье юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду. В остальных регионах переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду.

В среду, 28 мая, дожди в большинстве областей, местами грозы и шквалы. Преимущественно без осадков только на крайнем Востоке и в Крыму.

Ветер на Левобережье юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду, на остальной территории переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +11 – +17, днем +15 – +22 градуса, но на крайнем Востоке до +28.

В четверг, 29 мая, по всей Украине дожди, днем в северо-западных областях местами значительные, местами с грозами, градом и шквалами. Относительно сухая погода только в Крыму и Приазовье.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на Западе северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +10 – +16 градусов, днем +14 – +22 градуса.

В пятницу, 30 мая, ночью дожди в западных областях, днем осадки также распространятся на северные и центральные регионы. Кое-где возможны грозы.

Ветер на Левобережье южного направления, на Правобережье северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +10 – +16 градусов, днем +14 – +22 градуса, на крайнем Востоке до +27 градусов.

В субботу, 31 мая, ночью без существенных осадков, днем на Западе и Востоке кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +10 – +17 градусов, но на Западе местами +4 – +9 градусов. Днем +18 – +23 градуса.

В воскресенье, 1 июня, ожидаются дожди разной интенсивности в западных и восточных областях, а также в Крыму. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью температура в пределах +8 – +15 градусов, днем +19 – +24 градуса.