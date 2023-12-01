"Совершенно не декабрьские температуры": в каких областях пригреет до +16

В Украине наблюдаются контрастные погодные условия. Пока на Западе снегопады, гололед и ночные морозы до -5 ночью, на Юге без осадков и температура воздуха достигает +16 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснила, почему столь отличается погода в разных областях. Также она рассказала, в каких регионах начало декабря – совсем не зимнее.

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Где пригреет до +16

Сейчас в Украине наблюдаются контрастные погодные условия, ведь по прогнозу – в субботу, 2 декабря, на Западе будут снегопады и гололед, в то же время на Юге – без осадков и очень тепло. Как пояснила Птуха, сейчас через Украину пролегает атмосферный фронт, разделяющий будто холодную и теплую воздушные массы.

Атмосферный фронт – это условная линия, всегда разделяющая холодную и теплую воздушную массу. Поэтому над Югом Украины теплая воздушная масса, а над Западом и Севером – более холодная,

– объяснила синоптикиня.

Из-за атмосферного фронта в Украине и отличаются осадки – на Западе снег и дожди, а на Юге – сухо. Кроме того, прогнозируется и смешанная фаза осадков. Атмосферный фронт принесет снег, дождь, гололедица и даже туманы, ведь температуры не слишком низкие.

Кроме южных областей и Крыма, потеплеет также и в Закарпатье, ведь над регионом – теплая воздушная масса. Столбики термометров также поднимутся и в Запорожской, Днепропетровской и Луганской областях.

Юг – это вообще огромная история, там ночью +5…+12 градусов тепла, а днем +9…+16 градусов. Ну совсем не декабрьские температуры, но вот начало такое,

– сообщила Птуха.

Будут ли температурные рекорды

Вместе с тем, такая температура не является чем-то странным для Украины. Синоптик предполагает, что, вероятно, 2 – 3 декабря на Юге будут высокие значительные температуры и более высокие климатические нормы. Впрочем, говорить о температурных рекордах рано.

Однако если соответствующие рекорды будут зафиксированы, то метеостанции об этом сообщат.