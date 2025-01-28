Почему в Украине аномально теплая зима

Ни сильных морозов, ни сильных снегопадов этой зимой в Украине еще не было. В январе тепло как в марте: местами даже до +15 градусов.

С чем связано такое тепло зимой, – в интервью 24 Каналу объяснила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Какие причины аномального тепла зимой

Метеоролог отметила, такая погода – это не случайность, а закономерность тех процессов, наблюдаемых на нашей планете. Заметила, тенденция к повышению температуры воздуха и уменьшению продолжительности зимы наблюдается в Украине в течение последних десятилетий.

За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц,

– рассказала Вера Балабух.

Подчеркнула, в течение последних лет эти изменения усилились. Основная причина – повышение концентрации парниковых газов, которые сейчас являются крупнейшими за последние 800 000 лет.

Однако добавила эксперт, причиной такой аномально высокой температуры воздуха в течение этой зимы и предыдущих лет является не только парниковый эффект, но и природные факторы, которые на него наложились. В частности, повышенная солнечная активность, аномально высокая температура океанов, особенности атмосферной циркуляции.