Рекордная жара до +40: где и когда она ожидается в Украине

Украину 29 июня накроет аномальная жара. Синоптики прогнозируют +40 градусов в ряде областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также : Непощадная жара +38 и без осадков: прогноз погоды на 29 июня

Какие области Украины охватит жара?

В Ровенской области синоптики предупредили о стихийных метеорологических явлениях. 29 июня регион охватит жара, а температура днем достигнет +40 градусов. Был объявлен 3 уровень опасности.

Сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, что негативно повлияет на жизнедеятельность населения,

– заявили в Укргидрометцентре.

Жаркая погода охватит и Хмельницкую область. До конца 29 июня синоптики также прогнозируют жару до +40 градусов. В области объявлен 3 уровень опасности.

В Луцке также предупредили о чрезвычайных метеорологических явлениях. Днём 29 июня в Луцке и по области ожидается чрезвычайная жара до +40 градусов.

Что еще известно о погоде в Украине?

Уже несколько дней жара в Украине бьет рекорды. 27 и 28 июня областные гидрометцентры фиксировали экстремальные показатели. Рекорд максимальной температуры воздуха зафиксировали в Виннице. 27 июня она превысила на 0,4 рекордное значение этого дня 2024 года и составила +31,4.

27 июня температура во Львове тоже побила новый рекорд, который держался 65 лет. Это – +32,4. Но это оказалось не пределом. Уже 28 июня максимальные температурные показатели днем в городе составили +35,8.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что сильная жара в Украине местами сохранится еще до 1 июля. Прежде всего речь идет о южных областях, где температура воздуха еще может достигать +35 – +38.