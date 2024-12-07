Дожди, снег, пронизывающий ветер и значительное потепление: какой будет погода на выходных

На выходных, 7 – 8 декабря, в Украине ожидается неустойчивая, влажная погода, с осадками и пронизывающим ветром. Вместе с тем, существенное потепление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Кибальчич писал, что в ближайшие дни погоду будет определять юго-западная периферия антициклона и теплый фронт с юга.

Благодаря устойчивым юго-восточным ветрам ожидается существенное повышение температуры воздуха по всей Украине с максимальными показателями в южной части страны и Крыму,

– отметил метеоролог.

Также добавил, на фоне потепления ожидаются дожди с мокрым снегом, туманы и преимущественно облачное небо.

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Погода на 7 декабря

На Западе, ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в большинстве областей мокрый снег с переходом в дождь. Кое-где туман. Ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3 – +2 градуса, днем -1 – +4. В Карпатах в течение суток 0 – -5 градусов.

На Севере умеренные, местами значительные осадки, – мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -3 – +2, днем -1 – +4 градуса.

В центральных областях облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег с дождем, днем преимущественно небольшой дождь и морось. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -1 – +4 градуса, днем +1 – +6.

На Юге дожди. Только в Херсонской, Запорожской областях и Крыму без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем отдельные порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью +3 – +8 градусов, днем +7 – +12.

На Востоке ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем -2 – -3 градуса.

Прогноз погоды на 8 декабря

По прогнозу Кибальчича, в течение воскресенья на Западе будут дожди. в Карпатах и на Прикарпатье с мокрым снегом. Кое-где туман, гололедица. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +1 – +6. В Карпатах в течение суток 0 – -5 градусов.

На Севере ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом. Впрочем, днем уже без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. В течение суток -1 – +4 градуса.

На Юге без существенных осадков. Только в Одесской области, днем кое-где в Крыму небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. В Приазовье отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью +4 – +9, днем +5 – +10 градусов. Однако, во внутренних районах оккупированного полуострова даже +12 – +14.

На Востоке без осадков. Ветер юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью -4 – +1, днем -2 – +3 градуса.