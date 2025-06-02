Сильные дожди, грозы, шквалы и даже град: когда и в каких областях будет непогода

В части областей Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди, грозы, шквалы и даже град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, днем 3 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На Волыни, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди. Это I уровень опасности, желтый.

В Киеве грозы, по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

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Непогода в Украине 3 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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Погода на трое суток

К слову, 3 июня ночью +13 – +18 градусов. Днем +24 – +29, на Юге и Востоке даже до +32 градусов. Прохладнее всего на Западе, в частности, +19 – +24 градуса.

В среду, 4 июня, ночью в северных, северо-восточных и в Черкасской областях, днем на Востоке и Юго-Востоке кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

В западных и северных областях ночью +11 – +16, днем +21 – +26 градусов. Тем временем на остальной территории Украины ночью +13 – +18 градусов, днем +24 – +29, но на Юге до +32 градусов.

В четверг, 5 июня, преимущественно без осадков. Только днем на крайнем Западе местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ночью +11 – +17 градусов, днем +24 – +29 градусов, на Юге и Юго-Западе до +32 градусов.

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Обратите внимание! В Укргидрометцентре отмечали, что в июне становятся более активными грозовые процессы, чаще наблюдаются град, шквалы.