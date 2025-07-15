Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Будет похолодание: когда и в каких областях ощутимо снизится температура

В каких областях будут дожди несколько дней подряд?

Синоптики предупреждают, что 16 – 17 июля в западных, в среду также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях, а 17 июля в Украине (кроме Юго-Востока) будут идти кратковременные дожди и грозы. На Прикарпатье и Закарпатье местами осадки будут значительными.

Далее, 18 июля, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Только на Юго-Востоке без осадков.

По ориентировочному прогнозу на картах, в части Украины дожди будут несколько дней подряд. В частности, в западных областях как минимум до субботы. Кстати, 19 июля дожди могут накрыть уже всю Украину.

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Где будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

Важно! Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказывала, что классические летние ливневые дождь и грозы всегда сопровождаются шквалами и отдельным градом. Конечно, не может быть, что прямо везде, но локальные проявления могут быть. Разной интенсивности.